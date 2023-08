Wta Cincinnati 2023: Swiatek è la prima semifinalista, battuta in due set Vondrousova

Iga Swiatek fa la numero uno del mondo e raggiunge le semifinali del Wta 1000 di Cincinnati 2023 per la prima volta in carriera. Nel derby tra campionesse slam con Marketa Vondrousova che ha aperto il programma giornaliero sul campo principale in Ohio, la giocatrice polacca si è imposta con il punteggio di 7-6 6-1 in 1h33′ di gioco. Incontro a due facce, in cui la tennista ceca ha avuto svariate chance nel parziale d’apertura ma non le ha sfruttate ed è calata alla distanza. Swiatek attende ora la vincente del match Paolini-Gauff e si conferma una delle favorite principali in vista degli imminenti US Open. Si accende inoltre la lotta per la vetta del ranking mondiale, con Sabalenka chiamata a rispondere per evitare di perdere terreno.

CRONACA – Inizio in salita per Swiatek, che ha offerto una palla break nel terzo gioco ed ha subito il break nel seguente turno di battuta. Vondrousova invece è stata brava a consolidarlo ed a difenderlo con il passare dei game, issandosi senza difficoltà sul 5-3. Nel momento di chiudere, però, ha peccato di cinismo ed ha permesso alla sua avversaria di riaprire il set. Un duro colpo per la campionessa di Wimbledon, breakkata sia sul 5-4 che sul 6-5. A senso unico infine il tie-break, dominato da Swiatek per 7-3.

Iga ha dunque sfruttato l’inerzia del momento dalla sua parte ed è partita forte nel secondo set, ottenendo subito il break. Anche stavolta a Vondrousova non è mancata la chance per rientrare, ma ha mancato una delicata palla break nel quarto gioco. Swiatek ha dunque ammazzato definitivamente la partita, strappando altre due volte il servizio alla rivale e imponendosi per 6-1.