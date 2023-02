Liverpool, Carragher: “Esonerare Klopp? Cambierei tutti gli altri prima di mandarlo via”

“Esonerare Klopp? Onestamente cambierei tutti gli altri della squadra prima di mandarlo via. Quando è arrivato, il Liverpool era sesto o settimo in campionato e lui lo ha portato dove è stato negli ultimi anni. Ha dimostrato di poterlo fare. Mi piacerebbe vederglielo fare di nuovo. Io sono sicuro che lo farà. Qualsiasi allenatore che arriverà al Liverpool dovrebbe ricostruire tutto”. Sono le parole di Jamie Carragher, ex bandiera dei Reds e ora apprezzato opinionista per Sky Sports Uk, che fa il punto sulla difficile stagione del Liverpool.

“La gente parla di Bellingham – prosegue l’ex difensore inglese – e di acquistarlo per risolvere tutto. Non credo si tratti di comprare un giocatore. Potrebbe essere necessario averne 4 o 5 nuovi. Ad ogni modo credo che i tifosi vogliano vedere ancora Klopp alla guida della squadra nella prossima stagione”.