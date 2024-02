Tensione Barcellona, dalla Spagna: “Xavi cerca la talpa nello spogliatoio”

Tensione in casa Barcellona. Alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il centrocampista Frenkie de Jong ha attaccato la stampa per quelle che lui definisce “falsità” sul suo contratto e sul suo futuro in maglia blaugrana. Ma l’ex Ajax non è il solo ad essere infastidito dalle varie notizie emerse in queste settimane. Secondo Javi Miguel, giornalista della popolare trasmissione ‘El Chiringuito de Jugones’, il tecnico Xavi avrebbe intensificato la ricerca della ‘talpa’ all’interno del club. Secondo quanto affermato dal giornalista, una persona di fiducia dell’allenatore avrebbe persino convocato una riunione con i membri dello staff chiedendo di lasciare i cellulari sul tavolo per verificare l’eventuale arrivo di whatsapp sospetti e utili per identificare la talpa. Inoltre, proprio per evitare fughe di notizie, le riunioni più importanti con la squadra negli ultimi mesi si sarebbero svolte senza la presenza di altri membri dello staff.