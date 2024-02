LIVE – F1, Test Bahrain 2024: la prima giornata (DIRETTA)

E’ tutto pronto per il debutto delle nuove monoposto di Formula 1. La mattina del 21 febbraio, a partire dalle 8.00 italiane, i dieci team in griglia inizieranno i test pre stagionali. La tre giorni ha luogo in Bahrain, sul circuito del Sakhir, e prevede un totale di sei sessioni. Nella prima giornata, i piloti saranno in pista dalle 8.00 alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 17.00. Saranno giornate cruciali per scuderie e piloti, chiamati a rispondere al dominio Red Bull del 2023, mentre i campioni in carica proveranno a difendere in ogni modo il titolo.

