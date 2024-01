Taça da Liga 2023/2024, impresa Estoril: batte ai rigori il Benfica e vola in finale

Impresa storica per l’Estoril che batte ai rigori il Benfica e si qualifica per la finale di Taça da Liga, la Coppa di Lega portoghese. Si tratta della prima finale per i Canarinhos dal 1944, quando raggiunsero l’ultimo della coppa nazionale. Beffa grande per il Benfica, che ai punti avrebbe meritato la vittoria. Le statistiche sono infatti eloquenti: 19 tiri contro 3, con un possesso palla del 64%. A passare in vantaggio è però l’Estoril con Guitane che al 16′ sblocca il risultato. Otamendi al 58′ ristabilisce il pareggio, ma la squadra di Schmidt non riesce a trovare il vantaggio. E ai calci di rigore gli errori di Marcos Leonardo e Araujo sono fatali. In finale l’Estoril dovrà sfidare il Braga.