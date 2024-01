Lazio, Sky: si valuta Bernardeschi per sei mesi, pronto a tagliarsi ingaggio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lazio pensa a Federico Bernardeschi per regalare un rinforzo a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha già allenato ai tempi della Juventus il duttile esterno offensivo, che al momento si trova in MLS, al Toronto. Per il classe 1994 i biancocelesti potrebbero avanzare un offerta per un contratto di sei mesi al giocatore, che sarebbe dal canto suo disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di poter tornare in Serie A.