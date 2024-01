Slalom Schladming 2024, Sala: “Sto sciando bene”, Vinatzer: “Inforcata fa veramente male”

“Ho visto i miei compagni al traguardo e mi sono esaltato. Sto sciando bene, mi manca ancora un poì di continuità nelle due manche, ma sono convinto di poter fare qualcosa di importante nelle prossime gare”. Lo ha detto Tommaso Sala dopo lo slalom di Schladming in cui l’azzurro ha trovato una top-10 che può dare fiducia in vista del proseguo della stagione di sci alpino. Delusione tremenda per Alex Vinatzer, che si giocava il podio dopo la prima manche e che ha inforcato nella seconda: “Questa inforcata fa veramente male perché mi sentivo molto in fiducia e pensavo di fare un bel tratto finale. Mi dispiace molto perché sarebbe stato fantastico fare un buon risultato qui in casa Austria. Io cerco sempre di spingere perché è bellissimo poter lottare sempre per le prime posizioni. La sciata è migliorata, ma bisogna lavorare ancora”.