Ciclismo, Michel Hessmann positivo a un controllo antidoping: sospeso dalla Jumbo-Visma

Michel Hessmann, corridore della Jumbo-Visma, è risultato positivo ad un controllo antidoping risalente allo scorso giugno. “Attendiamo i risultati di ulteriori accertamenti, intanto Michel Hessmann è stato sospeso dal team fino a nuovo avviso”. Così il team so è pronuncia a a proposito della posibilità del ciclista tedesco 22enne. “La positività è relativa a un controllo effettuato fuori dalle competizioni il 14 giugno scorso, in Germania. La sostanza rilevata è contenuta in un farmaco diuretico”, ha precisato la squadra maschile olandese di ciclismo su strada con licenza di UCI.