Supercoppa Europea 2023: Manchester City senza De Bruyne, Bernardo Silva e Ruben Dias

Il Manchester City si presenta ad Atene per la finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia con diverse assenze pesanti. Nell’elenco dei convocati, infatti, non figurano nè Kevin De Bruyne – infortunatosi durante la prima giornata di Premier League – nè Bernardo Silva e Ruben Dias, alle prese con fastidi muscolari. C’è John Stones, ormai recuperato. Un paio di defezioni importanti anche nella lista di Mendilibar: non ci sono Marcao e Nianzou, ancora ai box.