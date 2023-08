Lazio, Zaccagni si racconta: “Sognavo la Champions. Il gol del Derby? Mi ringraziano ancora”

Mattia Zaccagni è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione della Lazio. L’attaccante si è raccontato in una lunga intervista, svelando lati di se e diversi retroscena. “Ho vissuto una stagione importante l’anno scorso, sia in campo che fuori. Ho raggiunto tanti dei miei obiettivi, sono stato proprio contento. Il gol del derby è stato uno di quelli, me lo ricordo benissimo. Ogni tanto su qualche social mi esce, i tifosi quando mi incontrano mi ringraziano ancora per quel gol”.

Poi ha proseguito: “Il mister ti lavora tanto sull’aspetto tattico e della conclusione. Penso di essere cambiato molto dal mio arrivo, ma ho personalità e fiducia nei miei mezzi. Il cambiamento fa parte della crescita e del salto di qualità di squadra. Un percorso normale che tutti dovrebbero fare. Champions? è sempre stata un mio obiettivo, sono orgoglioso di averla raggiunta con la Lazio”. Poi sulla vita privata: “La mia vita è cambiata da quando siamo in tre, mia moglie Chiara è molto brava sia con nostro figlio, sia a gestire il rapporto quando io sto via. Mio papà invece non mi fa mai complimenti, anche nelle partite perfette trova il cavillo. Mamma è più morbida”. Infine sul rapporto con Immobile: “Con Ciro è stato tutto molto facile e semplice. Quando sono arrivato mi ha preso sotto la sua ala. Si è creata un’amicizia naturale fuori dal campo anche perché Jessica e Chiara si conoscevano già”.