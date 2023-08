Chelsea, ufficiale Caicedo: si tratta dell’acquisto più caro della storia della Premier League

Moises Caicedo è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista 21enne firmerà un contratto dalla durata di 8 anni, con opzione per un’ulteriore stagione. Le cifre non sono state rese note ma la BBC parla di 116 milioni di euro che possono salire a 133 con i bonus, se così fosse, sarebbe l’acquisto più caro nella storia della Premier League, superando i 124 milioni di euro sborsati lo scorso gennaio sempre dal Chelsea per Enzo Fernandez.