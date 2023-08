Supercoppa di Germania al Lipsia, Dani Olmo travolge il Bayern di Harry Kane

Il Lipsia batte 3-0 il Bayern con una tripletta di Dani Olmo e conquista la Supercoppa di Germania 2023. L’inizio è shock per la squadra di Tuchel. Al 3′, sugli sviluppi di una palla inattiva dalla sinistra, Dani Olmo si impadronisce della sfera e col piattone batte Ulreich. Al 44′ c’è il 2-0 e la firma è la stessa, ma stavolta il raddoppio è una magia. Werner imbuca per Olmo che con una veronica si libera di De Ligt e firma il gol del 2-0. Tuchel all’intervallo prova a dare la scossa con tre cambi: fuori Laimer, De Ligt e Pavard. Dentro Coman, Kim e Mazraoui. Ma non basta perché proprio l’esterno marocchino al 68′ commette il fallo da rigore che spalanca la via della tripletta al solito Dani Olmo. La mossa della disperazione per il tecnico del Bayern è Harry Kane, a nemmeno un giorno dal suo arrivo in Germania. La scossa attesa però non arriva e al 71′ Sesko sfiora il quarto gol: scatta in profondità, salta Ulreich e calcia, ma Kim con un recupero prodigioso sbarra la strada. Il risultato non cambia più e la squadra di Marco Rose può far festa. La settimana di Tuchel invece sarà tutt’altro che facile.