Maledizione Harry Kane: sfuma ancora il primo trofeo, Bayern ko col Lipsia in Supercoppa

Dopo tredici stagioni col Tottenham, Harry Kane aveva la possibilità di cancellare lo ‘zero’ dal palmares al primo giorno da calciatore del Bayern Monaco. Ma la finale di Supercoppa di Germania 2023 ha sorriso al Lipsia, capace di imporsi per 3-0 con tripletta di Dani Olmo. Per Kane quindi l’appuntamento con il primo trofeo slitta, nella migliore delle ipotesi, al 2024 quando il suo Bayern proverà a ripetersi in campionato. Per l’inglese, entrato in campo al 64′, si trattava della quarta finale in carriera. Tutte concluse con una sconfitta. Nel 2019 perse la finale di Champions League con il Tottenham, mentre nel 2021 gli Spurs (con Mourinho esonerato) si arresero al Manchester City nell’ultimo atto di Coppa di Lega. Poi la finale di Wembley persa con l’Inghilterra contro l’Italia ai calci di rigore, fino al tracollo degli uomini di Tuchel contro un Lipsia travolgente.