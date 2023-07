Stella Rossa, Pancev sul 5-0 alla Fiorentina: “Partita dominata, importante per il calcio balcanico fare la Champions”

Darko Pancev, presente nella rosa della Stella Rossa nell’annata 1990-91 culminata con la vittoria della Coppa Campioni, ha commentato la super vittoria della sua ex squadra in amichevole contro la Fiorentina per 5-0: “Non so se dalle 20:00 alle 20:30 sia passato per Belgrado un tornado, quello che da diversi giorni sta devastando i Balcani, o se sia stato lo Stella Rossa. Ho visto la partita contro la Fiorentina, abbiamo dominato dall’inizio alla fine. E’ fondamentale che la Stella Rossa partecipi alla Champions, sia per la società che per lo status del calcio dei Balcani”.