Calcio, David Silva annuncia il ritiro: “Oggi è un giorno triste per me”

All’età di 37 anni, David Silva ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico. Il centrocampista spagnolo ha maturato questa decisione in seguit0 ad un grave infortunio – lesione del crociato anteriore – che l’avrebbe costretto ad un lungo stop. “Oggi è un giorno triste per me. Oggi è il momento di dire addio a ciò a cui ho dedicato tutta la mia vita. Oggi è il momento di salutare i miei compagni, che per me sono come una famiglia” ha detto il calciatore della Real Sociedad in un video postato sui social. Tanti i messaggi d’affetto ricevuti, dai tifosi ma anche dai suoi ex compagni di squadra.