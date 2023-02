Stella Rossa, gli ultras cantano in italiano dopo i fatti di Roma (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 66

La Stella Rossa è tornata a giocare e ha vinto 6-0 in trasferta contro il Vozdovac. Gli occhi erano però puntati sugli spalti, dove secondo qualcuno poteva fare la sua apparizione lo storico striscione rubato nel post gara di Empoli-Roma ai Fedayn, il gruppo che presidia una delle vetrate della Curva Sud giallorossa. Nessuna traccia dello striscione, ma gli ultras serbi hanno comunque lanciato un segnale. Il gruppo Delije, che ha rivendicato il furto e l’agguato, ha intonato dei cori in italiano: “Avanti Stella Rossa“. Secondo il quotidiano serbo Telegraf, si tratterebbe di un messaggio ai romanisti. L’altra sorpresa riguarda un vecchio striscione del gruppo serbo, esposto sulla vetrata del settore ospiti. Non appariva da molti anni, oggi è stato rispolverato. Nota particolare: i colori giallorossi. Secondo il Telegraf, potrebbe non essere una coincidenza.

IL VIDEO A QUESTO LINK