Hateboer, Atalanta col fiato sospeso: si teme la rottura del crociato

La stagione di Hans Hateboer potrebbe essere finita anzitempo. A preannunciarlo è stato proprio il giocatore, uscito per infortunio nel match contro la Lazio, che sui social ha scritto: “Quando il crociato anteriore rovina una buona serata a Roma“. Ovviamente la diagnosi ufficiale si avrà solo dopo gli esami clinici strumentali effettuati dal professor Pier Paolo Mariani. Tuttavia, l’Atalanta rischia concretamente di dover fare a meno per tutta la stagione dell’esterno olandese, che ha lasciato l’Olimpico in stampelle.