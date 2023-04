Stampa argentina: Pochettino al Real Madrid per sostituire Ancelotti

Diverse voci di mercato in casa Real Madrid. Ci sono sempre più segnali che vanno verso un probabile addio di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riporta il media argentino Tyc Sports in caso di partenza dell’allenatore italiano a fine stagione, il Real Madrid sarebbe pronto ad affidarsi a Mauricio Pochettino. Ancelotti sembra destinato alla panchina del Brasile per cercare di riportare la nazionale verdeoro al sesto Mondiale. Ancelotti ha però precisato che vorrebbe rimanere in Spagna ancora per molto tempo.