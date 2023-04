Quando è la replica di Sinner-Alcaraz? Orario e come vederla in tv su Sky

Quando è la replica di Sinner-Alcaraz? Ecco le indicazioni per seguire in differita l’incontro di semifinale tra Jannik e Carlos al Masters 1000 di Miami. La sfida tra l’azzurro e il tennista spagnolo non ha deluso le aspettative e ha entusiasmato gli spettatori dell’Hard Rock Stadium della Florida, che si sono goduti una grande sfida tra due talenti cristallini. Sky Sport riproporrà nel corso della giornata l’incontro sul proprio canale di riferimento Sky Sport Tennis (canale 205) alle ore 08:00, 13:00, 17:00 e 00:00, mentre Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) manderà in onda in chiaro la partita alle ore 09:00 e alle ore 14:00.