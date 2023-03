F1 GP Australia 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Australia 2023 sulla pista di Melbourne di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Sulla pista di Albert Park terza gara stagionale in cui la Ferrari va a caccia del riscatto dopo la falsa partenza e la Red Bull prova a riconfermare lo strapotere fatto vedere. Chi riuscirà a tagliare il traguardo per primo? Si parte alle ore 07 di domani, domenica 2 aprile, in virtù del fuso orario di nove ore all’alba italiana, diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 in pay, mentre la replica sarà trasmessa su TV8 alle ore 15. La diretta testuale, come sempre, potrà essere seguita su Sportface. Di seguito ecco il riepilogo.

PROVE LIBERE OGGI IN TV

QUALIFICHE OGGI IN TV

LIVE QUALIFICHE

GARA DOMANI IN TV

Domenica 2 aprile 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 15)