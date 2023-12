St. Pauli-Amburgo, incredibile autogol del portiere ospite (VIDEO)

di Christian Deiuri 25

Nel derby di Amburgo tra St. Pauli e HSV il portiere ospite Daniel Heuer Fernandes si è reso protagonista di un’incredibile autorete per il momentaneo 2-0. Gli ospiti hanno poi rimontato nella ripresa e la gara si è conclusa 2-2. I corsari restano dunque imbattuti e primi in classifica in Zweite Bundesliga, davanti proprio ai cugini, su cui conservano tre lunghezze di vantaggio.