MOVIOLA – Monza-Juventus, rigore per trattenuta Kyriakopoulos su Cambiaso

Calcio di rigore per effetto della trattenuta di Kyriakopoulos ai danni di Cambiaso e l’arbitro di Monza-Juventus, Michael Fabbri, non ha dubbi. Il penalty ci può stare, anche se la trattenuta è abbastanza lieve, ma è anche vero che il difensore esterno dei bianconeri aveva preso posizione e avrebbe potuto poi calciare a tu per tu con Di Gregorio. I lombardi protestano e il Var non interviene, dal dischetto va Vlahovic ma è clamorosa la doppia parata del portiere brianzolo.