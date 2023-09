Spagna, rapinata abitazione di Sergio Ramos a Valencia: illesi i 4 figli presenti in casa

Un altro calciatore vittima di una rapina in Spagna. Questa volta a farne le spese è stato Sergio Ramos, la cui abitazione di Valencia è stata derubata lo scorso 20 settembre secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Abc’. Nel momento dell’accaduto sia Ramos che la moglie non erano in casa, ma erano presenti i quattro figli della coppia con i loro tutori, per fortuna tutti illesi.