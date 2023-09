Bronzetti-Baindl oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Kateryna Baindl nel secondo turno del WTA 250 di Ningbo 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. La romagnola ritorna in scena dopo i due set tirati impiegati all’esordio per avere la meglio nei confronti della qualificata elvetica Jil Teichmann. Sulla strada per un posto nei quarti di finale c’è l’ostica ucraina, che al primo turno si è imposta in rimonta sulla wild card di casa Yue Yuan.

Le due si sono incontrare soltanto una volta in carriera. La sfida andò in scena nel 2021 sul veloce indoor di Courmayeur. In quel caso si trattava di un primo turno e a prevalere in due facili set fu a sorpresa Baindl. Bronzetti, nonostante il precedente molto negativo, viene data leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Per la seconda settimana di fila vuole l’accesso tra le migliori otto del torneo, dove ad attenderla ci sarebbe una tra la giovane ceca Linda Fruhvirtova oppure la russa Anna Blinkova.

Bronzetti e Baindl scenderanno in campo oggi (mercoledì 27 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 8 con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di secondo turno tra Bronzetti e Baindl garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.