Wta Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 28 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di giovedì 28 settembre. Si concludono gli ottavi di finale del torneo, con altre tra le big che scendono in campo. Maria Sakkari, ad esempio, dopo il trionfo a Guadalajara e il viaggio verso il Giappone, esordisce contro la beniamina locale Doi, al suo ultimo torneo della carriera. Prima, tocca anche a Daria Kasatkina e Caroline Garcia. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Ore 04:00 – Noskova vs Pavlyuchenkova

a seguire – (6) Kasatkina vs Papamichail

a seguire – (5) Garcia vs Kalinina

Non prima delle 10:00 – Doi vs (4) Sakkari