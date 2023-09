Benfica-Salisburgo, inizio da incubo per i portoghesi: due rigori concessi e un rosso in 13 minuti

Il termine più adatto per descrivere il primo quarto d’ora di gara del Benfica, impegnato contro il Salisburgo nella fase a gironi di Champions League 2023/2024, è horror. I lusitani hanno rischiato di andare in svantaggio già dopo 2 minuti, quando Trubin ha sbagliato l’uscita sugli sviluppi di un corner ed ha complito con un pugno in faccia Pavlovic. Konate ha però graziato il Benfica, calciando alle stelle il rigore. Dieci minuti dopo, la situazione si è ripetuta ma con un epilogo diverso. Antonio Silva ha infatti ricevuto un cartellino rosso per aver toccato la palla con la mano, impedendo una chiara occasione da gol. Dagli 11 metri, poi, si è presentato Rocco Simic, che ha spiazzato Trubin e sbloccato la gara.