Spagna: il preparatore dei portieri dell’Arenteiro Diego Rivas costretto a giocare e fa assist per il pareggio

Ha dell’incredibile quello che è successo all’Estadio Riazor, dove i padroni di casa del Deportivo La Coruna si sono fatti raggiungere sul 2-2 dall’Arenteiro nei minuti di recupero. Fin qui nulla di strano, se non che a propiziare il gol del pari degli ospiti è una deviazione del portiere Diego Rivas, salito nell’area avversaria per l’ultimo tentativo disperato da corner. Rivas però non è un portiere, o meglio lo era, perché attualmente ha 48 anni ed è il preparatore dei portieri della formazioni galiziana. L’assenza contemporanea dei tre portieri (due per infortunio e l’altro perché non poteva affrontare il Depor essendo il cartellino di loro proprietà), ha costretto dunque il preparatore a difendere i pali della squadra e anche con discreto successo. L’estremo difensore ci ha infatti messo del suo e ha fornito una buona prestazione, che ha permesso di strappare un punto in casa della capolista.

“Buona partita e bella esperienza. Mi è piaciuta molto tutta la partita e un finale così è stato speciale. Se non succede nulla di strano, oggi è stata la mia ultima partita, penso che questo sia stato il mio ultimo ballo e meritavo che fosse così. Sono stati giorni difficili per me ma l’allenatore Javi Rey mi ha sempre sostenuto. Anche se la mia forma fisica non è delle migliori, è come andare in bicicletta, non lo dimentichi“, ha detto a fine gara Diego Rivas.