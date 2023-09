Spagna, Federcalcio si scusa con Hermoso e tutta la nazionale femminile: “Le sosterremo sempre”

La Federcalcio spagnola ha rinnovato le sue scuse a Jennifer Hermoso e a tutta la nazionale femminile, recente vincitrice della Coppa del Mondo in Australia. Proprio a margine della premiazione era scoppiato il caso, con il bacio dell’ormai ex presidente federale Luis Rubiales che aveva fatto il giro del mondo.

A qualche settimana di distanza, i vertici federali stanno cambiando e così arriva un nuovo comunicato: “La Federazione vuole mostrare il suo sostegno a tutte le giocatrici della Nazionale che stanno attraversando momenti sgradevoli e rinnova a ciascuna di loro le sue scuse per quanto accaduto dopo la vittoria della Coppa del Mondo, e, in particolare, a Jenni Hermoso, coinvolta in una situazione che lei non ha provocato – si legge nella nota – Le sosterremo sempre. Ci impegniamo a realizzare una nuova governance, vogliamo uguaglianza di diritti e pari opportunità per tutti. Uguaglianza tra i sessi e anche tra i diversi protagonisti e le diverse protagoniste del calcio. Uguaglianza che si riassume nel fatto che tutti abbiamo le stesse opzioni per praticare il nostro sport in modo sicuro, libero e aspirando sempre ai massimi livelli di successo”