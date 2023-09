Braga-Napoli, Meluso: “Osimhen e Kvaratskhelia condizionati dai mancati rinnovi? Non credo”

“La squadra si sente addosso una grande responsabilità dopo aver vinto il campionato in maniera netta. Non c’è appagamento, Garcia è stato scelto perché ricalca dal punto di vista tattico le idee che aveva Spalletti, anche se con una metodologia diversa. Ad oggi ci riteniamo abbastanza soddisfatti”. Queste le parole del direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, a Sky Sport prima della sfida contro il Braga in Champions League: “I mancati rinnovi potrebbero aver condizionato Osimhen e Kvaratskhelia? Non credo, sono professionisti, al di là dell’aspetto contrattuale che non può incidere sulla prestazione, questa è una squadra che è rimasta abbastanza quella dell’anno scorso, con un nuovo allenatore che le sta dando qualcosa di diverso ma sulla scia di un progetto tattico che accomuna le scelte dell’anno scorso a quelle di quest’anno”.