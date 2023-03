Southampton-Tottenham, Richarlison titolare e fuori per infortunio dopo cinque minuti

Piove sul bagnato per Richarlison, costretto a uscire per infortunio dopo cinque minuti di Southampton-Tottenham. L’attaccante brasiliano nei giorni scorsi aveva pubblicamente espresso il suo disappunto per le poche occasioni concesse da Antonio Conte, che stavolta lo ha schierato da titolare nel sabato di Premier League. Richarlison però ha accusato un problema muscolare dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, costringendo Conte al cambio forzato: al posto del brasiliano è entrato l’ex Juventus Kulusevski.