Siviglia: ufficiale l’esonero di Mendilibar

Il Siviglia e Mendilibar si separano ufficialmente. Il club ha annunciato la decisione di esonerare l’allenatore spagnolo, che nella scorsa stagione aveva condotto i biancorossi alla vittoria dell’Europa League ai rigori contro la Roma di Mourinho. La decisione è stata dettata dai deludenti risultati ottenuti in questo avvio di stagione. Due sole vittorie, contro Almeria e Las Palmas, tre pareggi e tre sconfitte con anche due pareggi in Champions League contro Lens e Psv. 14° posto in classifica con 8 punti e terzo posto nel girone di Champions con 2 punti. La società ha optato per l’esonero dopo il pareggio arrivato in extremis con il Rayo Vallecano grazie alla rete di En Neysri al 96′. Troppe prestazioni deludenti per il Siviglia, che dopo la sosta ripartirà dal Real Madrid in campionato il 21 ottobre alle 18:30.