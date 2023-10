F1 GP Qatar, Perez: “Per me i track limits son assurdi, ma avrei dovuto fare meglio”

Le parole di Sergio Perez dopo il Gran Premio del Qatar, che ha concluso decimo dopo aver ricevuto per tre volte una penalità da cinque secondi: “Non trovo questo modo di fare non corretto. Se si è omologata la pista, non si può d’un tratto cambiare perché ci si rende conto che si rischia in termini di sicurezza. Per me queste regole dei track-limits sono assurde, ma valgono per tutti e io avrei dovuto fare meglio. Mi auguro che in futuro non si replichi anche perché il risultato finale viene inevitabilmente condizionato e non penso sia giusto”.