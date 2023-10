Brighton-Liverpool 2-2, Klopp: “Risultato giusto, dovevamo chiuderla. Sono fan di De Zerbi”

Le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo Brighton-Liverpool 2-2, match dell’ottava giornata della Premier League 2023/2024. I Reds sono stati raggiunti nel finale dagli uomini di Roberto De Zerbi, dopo che la doppietta di Salah nel finale di primo tempo aveva momentaneamente portato in vantaggio il Liverpool che era stato capace di rispondere al vantaggio del Brighton. “Purtroppo credo che sia stato il risultato giusto, avanti 2-1 abbiamo cercato di continuare a pressare alto ma loro sono stati molto bravi a sfruttare alcuni nostri errori per ripartire in campo aperto – spiega Klopp – Abbiamo tenuto la partita aperta fallendo un paio di buone occasioni per il 3-1 e alla fine siamo stati puniti. E’ stata una partita molto intensa da parte di entrambe le squadre.”

Parole al miele per il collega De Zerbi: “Sono un fan del suo lavoro in questi mesi, non potrei ammirare di più quello che sta facendo. Quando qualcuno ha un impatto così sul calcio non va mai sottovalutato. Poi quando si è innervosito ho cercato solo di calmarlo. Credo volesse un rigore, non so se ho fatto bene o meno a intervenire ma credo che andasse calmato.”