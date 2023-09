Siviglia, Suso attacca Sampaoli: “Il peggior allenatore che abbia mai avuto”

“L’allenatore peggiore? Sampaoli”. Non usa mezzi termini l’attaccante del Siviglia, Suso durante ‘El Pelotazo’, un programma di Canal Sur Radio. L’ex Milan ha vissuto una difficile prima parte di stagione: “A dicembre ho parlato con Monchi e mi ha detto: ‘Suso, che facciamo?’ Ero appena rientrato dall’infortunio alla caviglia. La cosa facile era dire che sarei partito, cercando di prendere ritmo in un’altra squadra. Ma gli dico che durerò più di Sampaoli e che finirò per giocare”. E così è stato. Sampaoli è stato esonerato il 21 marzo 2023, con la squadra al quattordicesimo posto in classifica. Arriva Mendilibar e il Siviglia vince l’Europa League pochi mesi dopo. Anche con il 62enne spagnolo c’è stata una polemica, subito rientrata: “Lui disse che se volevo giocare a destra dovevo correre di più. Sono punti di vista, non a tutti piace la stessa cosa. Abbiamo parlato e io gli ho detto che non mi aveva fatto piacere. Eravamo entrambi sinceri. È un uomo molto buono, sincero, trasparente, tratta tutti allo stesso modo. Questo è importante e difficile”. E sull’arrivo di Sergio Ramos: “L’ho conosciuto in Nazionale ed è un bravo ragazzo. A Montecastillo, quando l’ho scoperto, gli ho mandato due o tre messaggi e lui mi ha risposto che voleva venire. Il gruppo farà un salto di qualità spettacolare grazie alla sua esperienza. Quando ti giri e vedi Sergio Ramos, è diverso”.