Manchester United, Maguire: “Ora che aumenteranno le partite giocherò molto”

Harry Maguire, difensore del Manchester United, guarda con ottimismo al prosieguo della stagione. Nonostante non sia mai stato impiegato dal tecnico ten Hag nelle prime quattro gare di campionato, è convinto che riuscirà a ritagliarsi il suo spazio: “Le prime settimane sono sempre dure perché si gioca una sola partita. Tuttavia ora che aumenterà il numero delle partite in programma, sono certo che giocherò molto“. Non manca dunque la fiducia al difensore della Nazionale, che in estate ha rifiutato il trasferimento al West Ham proprio per giocarsi le sue carte con i Red Devils.