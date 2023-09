Calcio, Guardiola guida la classifica dei tecnici più spendaccioni: Mourinho secondo, Allegri quarto

Qual è l’allenatore che nel corso della sua carriera ha fatto spendere di più ai propri club? A dare una risposta ci ha pensato il Sun, tabloid britannico, che ha stilato una classifica dei tecnici più spendaccioni di sempre. Al primo posto non poteva che esserci Pep Guardiola con circa due milioni di euro. La metà li ha spesi solo il Manchester City, ma non hanno badato a spese neppure Bayern Monaco e Barcellona in passato. Tra gli acquisti più costosi Jack Grealish (117 milioni), Josko Gvardiol (90) e Zlatan Ibrahimovic (70). In seconda posizione c’è José Mourinho, accontentato soprattutto in Premier League da Chelsea e Manchester United, a circa 100 milioni dal tecnico catalano. Completa il podio Carlo Ancelotti con circa un miliardo e mezzo speso. Quarto posto per un altro italiano, Massimiliano Allegri, con 1,3 miliardi, mentre ammonta a poco più di un miliardo la spesa di Antonio Conte, ottavo.