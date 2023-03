Siviglia, Jose Luis Mendilibar è il nuovo allenatore: è ufficiale

Dopo l’esonero di Jorge Sampaoli, il Siviglia ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di José Luis Mendilibar. Il sessantaduenne è il terzo tecnico ingaggiato dagli andalusi in questa stagione ed è reduce dalle esperienze sulle panchine di Alaves ed Eibar. Mendilibar ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno 2023 e sarà presentato nella giornata di mercoledì alle ore 13:30.

Ecco il comunicato della società spagnola: “Il Siviglia e José Luis Mendilibar hanno raggiunto un accordo affinché il tecnico basco diventi il ​​nuovo tecnico della Nervionense. Firma fino al 30 giugno e questo pomeriggio dirigerà la sua prima sessione al José Ramón Cisneros Palacios Sports City . José Luis Mendilibar Etxebarria, 62 anni e originario di Zaldibar, provincia di Vizcaya, ha iniziato come allenatore nelle categorie inferiori dell’Athletic Club. L’allenatore ha diretto un totale di 448 partite in Prima Divisione tra tutte le squadre che ha allenato, con l’SD Eibar dove è rimasto più a lungo , fino a sei stagioni complete. La presentazione di Mendilibar come nuovo allenatore avverrà questo mercoledì alle 13:30 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán”.