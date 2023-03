Settimana Coppi&Bartali 2023, risultati e classifica 1^ tappa: vittoria di Cavagna, sesto Scaroni

Il francese della Soudal Quick Step Remi Cavagna conquista il successo nella prima tappa della Settimana Coppi&Bartali 2023, chiudendo la gara sul traguardo di Riccione in 4h02’53” davanti al compagno di squadra, lo svizzero Mauro Schmid e all’olandese della Pro Cycling Team Rick Tudor Pluimers. Il corridore transalpino, dunque, riesce a portare a casa la vittoria dopo essere scattato ad una cinquantina di chilometri dall’arrivo, arrivando in solitaria a conquistare la prima maglia da leader di questa rassegna. Il migliore degli italiani è Christian Scaroni dell’Astana Qazaqstan Team, che chiude in sesta posizione davanti a Davide Gabburo della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè. Ecco l’ordine di arrivo della prima tappa della Settimana Coppi&Bartali 2023:

ORDINE DI ARRIVO 1^ TAPPA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2023

1 Rémi Cavagna (Soudal Quick Step) 4h02’53”

2 Mauro Schimd (Soudal Quick Step)

3 Rick Tudor Pluimers (Pro Cycling Team)

4 Loe Van Belle (Jumbo-Visma)

5 Natnael Tesfatsion (Trek – Segafredo)

6 Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team)

7 Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè)