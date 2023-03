Viareggio Cup 2023, Girone F: goleada Sampdoria, al Grosseto il derby contro l’Arezzo

Il Girone F del Viareggio Cup 2023 ha subito un padrone. La Sampdoria, infatti, con il 5-0 inflitto all’UYSS New York si prende la testa della classifica in una partita che non ha avuto storia fin dalle primissime battute. I blucerchiati si sono dimostrati superiori alla squadra americana con un Leonardi sugli scudi autore di una tripletta. E’ Ntanda che porta avanti la Sampdoria dopo sei minuti dall’inizio del match. Il primo tempo è tutto a marca blucerchiata: dal 17esimo in poi è Leonardi show. Il centrocampista italiano realizza la rete del 2-0 e poi nel giro di due minuti (34′ e 36′) mette la partita in ghiaccio, realizzando la tripletta personale. Il primo tempo si conclude dunque sul rotondo punteggio di 4-0. Nella ripresa, descritta da tanti cambi da una parte e dall’altra, è del subentrato Portaccio la rete del definitivo 5-0.

Nell’altra partita del girone andava in scena il derby tutto italiano e toscano fra Grosseto ed Arezzo. Il match è equilibrato fin dall’inizio della partita. Per sbloccare la partita serve una giocata di un giocatore. Il Grosseto ci prova di più e al 35esimo è Generali che mette in rete di testa su un cross al bacio di Rotondo per l’1-0 che apre le danze. A fine primo tempo i biancorossi conducono sulla minima distanza. Ad inizio secondo tempo, al 52esimo è ancora Generali a mettere la palla in rete con un pallonetto supera Fecit in uscita. A poco vale il rigore realizzato al 90esimo di Zhupa.