Sergio Rico operato per un aneurisma: intervento riuscito

Questa mattina Sergio Rico è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico presso l’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. Lo fa sapere il quotidiano spagnolo AS. In questa occasione, il portiere del Paris Saint Germain è stato operato per un aneurisma comparso al cervello in seguito all’incidente a cavallo subito a El Rocío lo scorso 28 maggio. Secondo quanto riportato dai media spagnoli l’intervento sarebbe durato circa un’ora e sarebbe andato secondo i piani. L’operazione non comporterà alcun rallentamento nel recupero e si spera che a breve Sergio Rico possa proseguire le cure nella sua abitazione di Siviglia. “Abbiamo molta fiducia nei professionisti della Virgen del Rocío e, beh, sono sicura che andrà bene”, aveva detto la moglie del calciatore davanti ai microfoni di Europa Press prima dell’operazione.