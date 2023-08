Scherma, Tommaso Marini operato alla spalla: “L’obiettivo è tornare a gennaio più carico che mai”

Inizia il percorso di recupero del neo campione del mondo di fioretto maschile Tommaso Marini che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla. L’operazione – eseguita dal professor Porcellini – ha l’obiettivo di consentire all’azzurro di risolvere il problema accusato prima dell’Europeo individuale a Plovdiv (che fu costretto a saltare precauzionalmente). Marini dovrà portare un tutore per circa tre settimane, poi inizierà il percorso riabilitativo e, successivamente, quello del ricondizionamento atletico. “Lo staff medico della Federazione Italiana Scherma, guidato dal dottor Antonio Fiore, seguirà passo dopo passo l’iter di ripresa del fiorettista, con l’obiettivo, non appena ci saranno le condizioni, di riaverlo in pedana quanto prima e riconsegnare al Responsabile d’arma Stefano Cerioni la medaglia d’oro iridata per l’inizio del 2024, nel vivo della nuova stagione di Coppa del Mondo”, fa sapere la federazione.

L’operazione era già in programma e Marini adesso può guardare al percorso di recupero con ottimismo, grazie anche allo splendido oro vinto a Milano: “Ed eccomi qui, io e la spalla che è tornata al suo posto! Tra due giorni si torna a casa e inizia la riabilitazione – spiega sui social -. Obiettivo? Tornare in pedana a Gennaio 2024 più carico che mai! Grazie a tutti per il vostro affetto e per i tanti messaggi di sostegno! Grazie Francesca per i meravigliosi fiori…Sentire le persone così tanto vicine mi riempie il cuore. Grazie al prof. Porcellini tutto il suo staff, grazie allo staff medico della nazionale che ormai sono a tutti gli effetti i miei angeli custodi Annalisa Coltorti, Maria Elena Proietti e Stefano Cerioni ora non ho più scuse e sconti sugli allenamenti”.