Roma-Marcos Leonardo, Sky: “Trattativa col Santos sulle modalità di pagamento”

Roma ancora alla ricerca di un attaccante che andrà a sostituire Tammy Abraham nel corso della prossima stagione. Nelle ultime ore sono state avviate le trattative per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos. Il prezzo si aggirerebbe sui 10 milioni più 5 di bonus. Rafaela Pimenta è al lavoro in prima linea per trovare un compromesso tra le esigenze dei giallorossi e quelle del Santos riguardo la rateizzazione dei pagamenti.