Sergio Ramos, dalla Spagna: il Galatasaray offre 10 milioni più bonus

Non giocherà al Besiktas, ma le chance di vedere Sergio Ramos in Turchia restano elevate. Sfumato il passaggio al club bianconero, l’ex difensore di Real Madrid e Psg, tutt’ora svincolato, ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita (23 milioni a stagione) e continua ad aspettare un’occasione in Europa. Ad oggi, secondo “As”, l’unica opzione concreta sarebbe rappresentata dal Galatasaray, impegnato contro il Molde nei play-off di Champions. In caso di qualificazione, il club giallorosso diventerebbe una priorità per Ramos che vuole giocare la massima competizione continentale. Il calciatore avrebbe chiesto un biennale da 15 milioni complessivi, la proposta del Galatasaray è di 10 più bonus: la trattativa starebbe andando avanti, a Ramos l’opzione non dispiacerebbe e Mauro Icardi, suo compagno al Psg, starebbe provando a convincerlo.