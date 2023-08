Quale futuro per Lukaku? Per i bookmakers il belga sarà della Juventus

Il tempo stringe per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ai margini del Chelsea, vuole cambiare casacca e, dopo aver voltato le spalle all’Inter, in questo momento – secondo i bookmakers – il suo mondo è colorato di bianconero. Nonostante la partenza a razzo in campionato, grazie a Vlahovic e Chiesa, la Juventus, per gli esperti Sisal, rimane la grandissima favorita per accaparrarsi Big Rom in questa sessione di mercato vista la quota di 1,75. L’incastro non è semplice perché il Chelsea ha detto di non essere interessato a Vlahovic ma Giuntoli ci proverà fino alla fine.

Lukaku finora ha sempre rifiutato le proposte arrivate dalla Saudi Pro League, un suo approdo lì si gioca a 3,00, ma non è detto che, in mancanza di altri accordi, non possa cambiare idea e raggiungere Cristiano Ronaldo e compagnia nel campionato saudita. Resiste anche l’ipotesi Tottenham, appaiato in quota al campionato arabo, ancora alla ricerca di un sostituto ideale di Harry Kane passato al Bayern Monaco. Quella degli Spurs sarebbe la quinta maglia di Premier indossata dall’attaccante belga dopo Chelsea, West Bromwich, Everton e Manchester United.

Ma in Italia non c’è solo la Juve a sognare Big Rom. La Roma è ancora alla ricerca disperata di un attaccante di caratura internazionale per alzare il livello delle sue ambizioni. Per caratteristiche, Lukaku si sposerebbe a meraviglia con il tipo di gioco espresso dai giallorossi ma qui sorgono dei problemi di natura economica: il Chelsea vorrebbe vendere subito il giocatore, che percepisce uno stipendio faraonico, mentre la Roma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi Roma, offerta a 4,00, appare complessa ma le ultime ore di mercato, se Big Rom non dovesse ancora aver trovato una squadra, potrebbero regalare sorprese.