Scommesse, Beppe Riso: “Tonali è scioccato, ha iniziato un percorso”

“Ho apprezzato molto le parole di Gravina. Sandro è scioccato, scosso, triste”. A dirlo è Beppe Riso, il procuratore di Sandro Tonali, presso l’Ambasciata italiana a Londra nel corso di un evento, dove sono stati premiati – oltre al presidente della Figc – Capello, Zola e Ogbonna. L’ex Milan, attuale centrocampista del Newcastle, ha lasciato il ritiro di Coverciano dopo l’atto d’indagine notificato dalla Procura di Torino in merito al caso scommesse. Riso assicura che il giocatore “sa di aver sbagliato, ha iniziato un percorso per superare il problema, la malattia – le sue parole riportate da Tuttosport -. Non posso dir nulla sui prossimi passi. Continua ad allenarsi, in quell’ora e mezza dimentica tutto, sabato può giocare. Ma temo che il problema sia diffuso anche tra ragazzi più giovani, il problema è sociale”.