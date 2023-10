Uefa, stasera un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Bruxelles

“Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell’attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in occasione della sfida tra Belgio e Svezia”. Lo ha reso noto la Uefa, dopo i fatti in Belgio che hanno portato all’omicidio di due cittadini svedesi che vestivano le maglie della loro nazionale. L’assassino era a bordo di uno scooter e ha sparato con un’arma. Stasera, massima allerta a Wembley per Inghilterra-Italia. Prima del fischio d’inizio, come detto, un minuto di silenzio.