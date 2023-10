Fiorentina, Commisso: “Voglio fare le corna dopo la vittoria di Napoli”

“La prima cosa che voglio fare sono le corna dopo la vittoria di Napoli. Posso dire che mi sento molto bene”. Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha scherzato a proposito del successo dei viola al ‘Maradona’ a Radio24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”. Poi aggiunge sul nuovo centro sportivo: “La cosa più bella del Viola Park è vedere tutti riuniti nel padiglione eventi. Siamo tutti insieme per far meglio dell’anno scorso – spiega -. Abbiamo un solo problema, ovvero quello dei cinghiali. In America abbiamo invece il problema dei cervi”.

E sugli obiettivi: “Sono sempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per bene. Se riuscissimo a vincere contro l’Empoli sarebbe la miglior partenza in campionato nella storia della Fiorentina nell’era dei tre punti. Italiano sta facendo un grandissimo lavoro e vogliamo andare avanti per fare meglio di un anno fa. Sono convinto che ci riusciremo perché c’è una vera atmosfera magica al Viola Park. Quando mi sposto con la golf-car per la struttura e vedo i tanti bambini che si allenano mi emoziono”, conclude Commisso.