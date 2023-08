Saudi Pro League 2023/2024, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo debutta su La7 contro l’Al-Ettifaq

Dopo essere entrata a gamba tesa nel calciomercato, la Saudi Pro League 2023/2024 è pronta a prendere il via e lo farà anche in diretta su La7. Ad inaugurare la stagione del calcio arabo sulla tv della Cairo Communication, che ha acquisito i diritti per le prossime due stagioni, sarà l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo contro dell’Al-Ettifaq, al “Prince Mohammad bin Fahd Stadium” di Dammam: la partita sarà trasmessa in diretta lunedì 14 agosto alle 20:00 su La7d (canale 29 del digitale terrestre) e in simulcast su La7.it; differita alle 23.15 su La7. Le telecronache delle gare saranno affidate a Paolo Pellacani e Francesco Izzi, mentre lo studio pre gara, condotto da Cristina Fantoni a partire dalle 19.30, accompagnerà i telespettatori al calcio d’inizio attraverso commenti, analisi e contributi filmati. A partire dalla seconda giornata del 18 agosto in telecronaca ci sarà anche l’ex Inter e Tottenham Paolo Tramezzani.

Come da accordo La7 proporrà la miglior partita di ogni turno del campionato dell’Arabia Saudita che si sta assicurando un ruolo di primissimo piano nel calcio mondiale grazie al continuo arrivo di top player. Nella seconda giornata di venerdì 18 agosto l’Al-Nassr se la vedrà contro l’Al-Taawoun, venerdì 18 agosto, mentre giovedì 24 agosto sarà la volta dei campioni in carica dell’Al-Ittihad, che si è assicurato le prestazioni dell’ultimo Pallone d’Oro Karim Benzema. La programmazione di La7 proseguirà poi con due sfide dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly: lunedì 28 agosto contro l’Al-Ettifaq e venerdì 1 settembre contro l’Al-Ittihad.Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta alle 20 su La7d (e in streaming su La7.it), introdotti dallo studio pre gara dalle 19.30, e in differita in seconda serata su La7.