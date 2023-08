Beltran rivela il retroscena sulla Roma: “Ho parlato con Dybala, ma la Fiorentina mi cercava da tempo”

Il futuro attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Olé’, ha rivelato un retroscena in merito al suo arrivo in Italia: “Ho parlato con Dybala che mi aveva raccomandato alla Roma, ma poi sono successe molte cose. La Fiorentina ha un buon progetto ed era interessata a me da diverso tempo. E’ accaduto tutto molto velocemente, soltanto un anno e mezzo fa giocavo nel Colon. Poi al River mi hanno dato fiducia e sono cresciuto molto”.