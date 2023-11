Premio Radicchio d’Oro, riconoscimento speciale per Fabio Capello

Domani a Milano è in programma la conferenza stampa per quanto riguarda il Premio Radiccio d’Oro, la rassegna che dal 1999 premia le personalità in grado di distinguersi nell’ambito di Sport, Cultura, Enogastronomia e Imprenditoria, e che si terrà a Castelfranco Veneto. All’evento milanese sarà presente Fabio Capello, ambasciatore del Premio Radicchio d’oro, che nell’occasione riceverà un riconoscimento speciale a 50 anni di distanza dal suo gol nello storico match tra Italia e Inghilterra. Presente anche la nuova Miss Italia.